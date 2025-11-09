Manisa’nın Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi’nde tek katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sararak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail S.’ye ait evde başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık bir saat süren müdahale sonunda yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.