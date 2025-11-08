Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerindeki bir şantiyede çalışan 34 yaşındaki yabancı uyruklu işçi G.S.K., iddiaya göre çalıştığı sırada üzerine çelik kalıp düşmesi sonucu ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ, KURTARILAMADI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı, olayın nedeni ve sorumluların tespiti için çalışmalar sürüyor.