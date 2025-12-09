Son Mühür - Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından yazılı açıklama yapıldı. Başkan Durbay’ın 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosu ile beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle hastanenin Dahiliye Servisine yatırıldığı belirtildi.

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma tespit edildi

Açıklamada, 2 Aralık Salı günü yapılan tetkiklerde böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma tespit edildiği, bu nedenle tedavi ve takiplerin Yoğun Bakım Ünitesine alındığı ifade edildi. Başhekim Saka, takip eden günlerde hastaya gerekli tüm tıbbi müdahalelerin uygulandığını aktardı.

Tedavi yoğun bakım koşullarında sürüyor

Manisa Şehir Hastanesi’nin açıklamasında şu bilgilere yer verildi: “Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkânlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir.”

“Gelişmeler oldukça bilgilendirme yapılacaktır”

Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, bu kritik süreçte kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaların devam edeceğini belirtti.