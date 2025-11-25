Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 2. Ticari Yol’da bulunan çok katlı binanın birinci katındaki, ev olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek daireyi yoğun dumanla kapladı.

17’si çocuk 21 kişi tahliye edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun dumana rağmen hızlı ve koordineli şekilde harekete geçen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanları tek tek dışarı çıkardı. Tahliye edilenler arasında 17 çocuğun bulunması dikkat çekti.

Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti

Dumandan etkilenme ihtimaline karşı 21 kişi, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince kontrol edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Dairede ciddi ölçüde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.