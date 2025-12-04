Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Denizli Kitap Fuarı, kentin en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda düzenlenen organizasyon, on binlerce ziyaretçiyi kitap, edebiyat ve kültür dünyasıyla buluşturuyor.

Fuarın son haftasında Coşkun Aral, Erol Mütercimler, Saygı Öztürk, Şükrü Erbaş, Vehbi Vakkasoğlu, İrfan Değirmenci, Beyhan Budak, Haydar Ergülen, Şermin Yaşar, Sinan Yağmur, Sibel Uzun, Işıl Işık, Umut Sarıkaya, Atilla Ağırbaş ve Hakan Mengüç okurlarıyla bir araya geliyor. Söyleşi ve imza günlerinin yoğun katılımla geçmesi bekleniyor.

Öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde öğrencilere ücretsiz servis desteğini sürdürüyor. Bu uygulama sayesinde hafta içi her gün ortalama 5 bin öğrenci fuara taşınarak kitaplarla, yazarlarla ve kültürel etkinliklerle buluşturuluyor.

Söyleşiler ve imza günleri ilgi görüyor

Fuarda şehir dışından gelen yazarların yanı sıra Denizlili yazarlar da kendilerine ayrılan özel alanda okurlarıyla buluşuyor. Pelin Batu, Talha Uğurluel, Haluk Çetin ve Ümit Şıracı’nın katıldığı söyleşiler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü, etkinliklerin ardından imza günleri düzenlendi. Paneller ve atölyeler de fuar programına zenginlik kattı.

Gırgır dergisi çizerleri Denizli’de

Fuarın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alan “Gırgır Dergisi Çiçeği Burnunda Karikatürcüler Denizli Buluşması”, 6 Aralık Cumartesi günü Salon 4’te gerçekleştirilecek. Etkinlikte Gani Müjde, Mustafa Öncül, Erdem Satır ve Ali Şur’un da aralarında bulunduğu 21 isim Denizlililerle buluşacak. Söyleşiler, anekdot paylaşımları ve canlı çizim workshopları etkinliğe renk katacak.

Denizli Kitap Fuarı, 7 Aralık Pazar günü akşamı sona ermeden önce son günlerinde de ziyaretçilere kültür ve edebiyat dolu bir program sunmayı sürdürecek.