Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen ve tüm dikkatleri üzerine çeken olayda, 51 yaşındaki engelli bir vatandaş, ikamet ettiği evde hunharca katledilmiş olarak bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Eşi eve geldiğinde dehşetle karşılaştı

Feci olay, Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 51 yaşındaki Erkan Menteş'in eşi, dışarıdaki işlerini hallettikten sonra uzun süre haber alamadığı kocasını merak ederek eve döndü. Kapıyı açıp içeri giren kadın, eşi Erkan Menteş'i evin içinde kanlar içerisinde, yerde hareketsiz yatarken buldu. Bu dehşet verici manzarayla karşılaşan kadın, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri olay yerinde ölümü tespit etti

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık personelinin yaptığı ilk incelemeler, engelli vatandaş Erkan Menteş'in boğazının kesildiğini ve ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirdiğini teyit etti. Polis ekipleri, evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı araştırmalara başladı.

Polis titizlikle delil topladı

Olay yeri inceleme uzmanları, cinayetin gerçekleştiği adreste son derece titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan detaylı araştırmalar sırasında, yaşamını yitiren Erkan Menteş'in yakınında cinayette kullanıldığı düşünülen kesici bir alet bulundu. Delil niteliği taşıyan bu kesici alete, kriminal incelemeler yapılmak üzere el konuldu. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Erkan Menteş'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kapsamlı soruşturma başlatıldı

Pamukkale'yi sarsan bu korkunç cinayetle ilgili olarak yetkili makamlar tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Polis, olayın fail ya da faillerini yakalamak ve cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak için kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.