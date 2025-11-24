Denizli'nin Çal ilçesinde, dün akşam saatlerinde şehirler arası yolcu otobüsü ile bir servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında otobüs şoförü Ayhan Arıkan (42) hayatını kaybetti. Korkunç çarpışmada, otobüs şoförü dışında 14 kişi daha yaralanarak hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığı bildirilirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şehirler arası seferde facia

Kaza, dün saat 21.00 sularında Denizler Mahallesi mevkisinde, Denizli-Uşak kara yolu üzerinde meydana geldi. Ayhan Arıkan yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 26 AJS 579 plakalı ve Fethiye-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, kavşak noktasında Onur Y. idaresindeki 20 ANS 636 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde yolcu bulunmayan minibüs yolda devrildi. İlk belirlemelere göre, kazada her iki aracın şoförleri ile otobüs içerisinde bulunan 13 yolcu olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Otobüs şoförü yaşamını yitirdi: Yaralıların durumu iyi

Kaza ihbarının ardından olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra, yaralılar ambulanslarla Denizli ve Çal Devlet Hastanelerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında durumu en ağır olan yolcu otobüsü şoförü Ayhan Arıkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki yaşamını yitirdi. Diğer 14 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği açıklandı. Kaza anının ardından güvenlik güçleri bölgede incelemelerde bulunurken, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla detaylı soruşturma başlatıldı.