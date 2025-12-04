Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Denizli yurtlarında kalan öğrencilerin barınma ve beslenme hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Kınıklı Kampüs’te bulunan ve yaklaşık 6 bin 800 kız öğrencinin konakladığı yurt kompleksinde fitness salonu hizmete girdi.

130 metrekarelik salon baştan sona yenilendi

130 metrekare alana sahip fitness salonunda makine ve ekipmanlar tamamen yenilendi. Pazartesi günü dışında haftanın altı günü hizmet verecek olan tesiste, öğrenciler uzman antrenörler eşliğinde spor yapabilecek. Salonda ayrıca yoga ve pilates kursları da düzenlenecek.

Ücretsiz, güvenli ve hijyenik hizmet

Kız öğrenciler, ücretsiz olarak faydalanabilecekleri tesiste günün stresini atma, fiziksel formunu koruma ve motivasyonlarını artırma imkânı bulacak. Tesisin güvenli, hijyenik ve konforlu bir ortam sunduğu ifade edildi.

Erdenğan: Önceliğimiz öğrenciler

Fitness salonunu yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, yurtlarda kalan öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif açıdan en iyi koşullarda hizmet almasının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Erdoğan, benzer çalışmaların devam edeceğini kaydetti.