Kasım ayı ihracat verileri açıklandı. Türkiye genelinde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 22,7 milyar dolara ulaştı. Denizli özelinde ise TİM verilerine göre ihracat, kasım ayında yüzde 2,7 düşüşle 373 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) kayıtlarına göre ise kasım ihracatı yüzde 7,4 gerileyerek 287 milyon dolara indi.

Yıllık performans ve Ocak-Kasım dönemi değerlendirmesi

Denizli ihracatının yıllık bazda hala pozitif bir seyir izlediğini ifade eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Türkiye genelinde 9’uncu sıradaki konumumuzu koruyoruz. Ocak-Kasım döneminde Denizli ihracatı yüzde 6,1 artışla 4 milyar 275 milyon dolara ulaştı.

İlimizin üretim kapasitesi, sektör çeşitliliği ve ihracatçılarımızın küresel piyasalardaki değişimlere hızlı adaptasyonu bu başarının temel dinamiklerini oluşturuyor. Zorlu ekonomik koşullara rağmen yıl başında belirlediğimiz 4,7 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak üzereyiz. Bu süreçte emeği geçen tüm ihracatçılarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Sektörel bazda Kasım ayı ihracat rakamları

Kasım ayında Denizli ihracatında öne çıkan sektörler şöyle sıralandı:

Tekstil ve konfeksiyon: 110 milyon dolar (yüzde 8,5 düşüş)

Elektrik ve elektronik: 76 milyon dolar (yüzde 6,7 düşüş)

Demir ve demir dışı metaller: 55 milyon dolar (yüzde 13,3 artış)

Tarım: 33 milyon dolar (yüzde 8,2 düşüş)

Madencilik: 21 milyon dolar (yüzde 9,9 düşüş)

Öne çıkan alt sektörlerde ise yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 47,4, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ise yüzde 37,3 artış gösterdi.

İhracatta önde gelen ülke pazarları

Denizli ihracatında lider konumunu İngiltere koruyor. Kasım ayında İngiltere’ye yapılan ihracat yüzde 4 artışla 53 milyon dolar olarak kaydedildi. İtalya’ya ihracat yüzde 12,8 artışla 34 milyon dolar olurken, Almanya’ya ihracat yüzde 11,1 düşüşle 29 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD’ye ihracat yüzde 18,1 azalırken, Hollanda’ya yapılan ihracat yüzde 33,4 gerileyerek 16,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.