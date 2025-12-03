Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olay, iki gencin hayatını bir anda altüst etti. Akköy Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Burak K. (15), babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın bir anda ateş alması sonucu, evde misafir olarak bulunan İran uyruklu arkadaşı Zahra Jahani (15)’nin başından vurularak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Burak K.’nın ailesiyle yaşadığı evde meydana geldi. Genç liseli, İranlı arkadaşı Zahra Jahani ve onun kız kardeşini evine davet etmişti. Ancak kısa süre sonra trajik bir kaza yaşandı.

Komşular silah sesiyle irkildi

İddiaya göre Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğini incelerken tüfek bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, 15 yaşındaki Jahani’nin başına isabet etti. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, panikleyen Burak K. evden koşarak kaçtı.

Çevredeki komşular silah sesini duyunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Jahani’nin başından aldığı saçma yarası nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze otopsiye gönderildi

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna gönderildi. Aile, komşular ve çevredeki vatandaşlar yaşanan olay karşısında büyük şok yaşadı.

Kısa sürede yakalandı: 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Olaydan sonra evden kaçan Burak K., jandarma ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen 15 yaşındaki Burak K., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma genişliyor

Jandarma ve savcılık ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı genişlettiği, özellikle tüfeğin nasıl temin edildiği ve evde güvenlik önlemlerinin neden alınmadığı konularının detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.