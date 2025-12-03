Denizli’nin Güney ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Ramazan Tanboğa, iki yıl üst üste geçirdiği kalp krizlerinde hayatını kurtaran sağlık çalışanlarına duyduğu minnettarlığı her fırsatta gösteriyor. Tanboğa, hayatını iki kez bağışlayan Güney 112 Acil Sağlık İstasyonu ekiplerini sık sık ziyaret ederek teşekkürlerini iletiyor.

İlk müdahale hayat kurtardı

2022 yılında evinde aniden fenalaşan Tanboğa için ailesi 112 Acil Servis’i aradı. İlk müdahale Güney 112 ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansta kalbi duran Tanboğa’ya uygulanan kalp masajı ve hızlı müdahale sayesinde yaşlı adam, Denizli Devlet Hastanesi’ne yetiştirildi. Hastanede tıkalı damarları açılan Tanboğa, iki günü yoğun bakımda olmak üzere toplam bir hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

İkinci kez hayata döndü

Bir yıl sonra, 2023 yılında, göğüs ağrısı şikâyetiyle tekrar fenalaşan Tanboğa’nın kalbi bir kez daha durdu. Yine Güney 112 Acil Sağlık İstasyonu ekipleri tarafından yapılan müdahale sayesinde Tanboğa, bir kez daha yaşama döndü.

Minnetini her fırsatta gösteriyor

Yaşadığı bu iki kritik olayın ardından sağlık çalışanlarını unutmayan Tanboğa, sık sık istasyonu ziyaret ediyor. Bu hafta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla da minnettarlığını göstermek isteyen Tanboğa, çiçek ve tatlı ile ekiplerin yanına giderek teşekkürlerini iletti ve elleriyle tatlı ikram etti.

“Hayattayım, onlar sayesinde”

Tanboğa, sağlık çalışanlarının emeklerinin ödenemeyeceğini belirterek, “2022 ve 2023 yıllarında iki kez kalp krizi geçirdim ve ikisinde de kalbim durdu. Güney 112 ekipleri her iki olayda da hızlı ve doğru müdahalede bulunarak beni hayata bağladı. Komşularım benim cenazemi beklerken, onların sayesinde evime sağ salim dönebildim. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nda da tekrar yanlarına giderek teşekkür ettim. Allah hepsine uzun ömürler versin” ifadelerini kullandı.