Son Mühür- İstanbul Güngören’de “yan bakma” iddiasıyla çıkan tartışma, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olay, 14 Ocak’ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta bir kafede meydana gelmişti. İki grup genç arasında başlayan tartışmada, 15 yaşındaki E.Ç., yanında bulundurduğu bıçakla Atlas Çağlayan’ı ağır şekilde yaraladı.

Kazlıçeşme’de son yolculuk

Atlas Çağlayan, olayın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç, 15 Ocak’ta Kazlıçeşme Mezarlığı’nda anneannesi Emine Kaya’nın yanına defnedildi. Cenazeye katılan arkadaşları, Çağlayan’ın mezarına kırmızı güller ve şeker bırakarak anısını yad etti.

Arkadaşlarından duygusal veda

Atlas’ın okul arkadaşı Enes Yıldız, “Okuldan çok yakın bir arkadaşımdı, futsal maçlarına hep birlikte giderdik. Antrenmanlara birlikte çıkardık. Saygısız bir davranışını hiç görmedim. Güzel bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. Kavga ettiği kişileri tanımıyorum ama bunların cezasını alması gerekiyor. İçeri girip çıkmamaları lazım” ifadelerini kullandı.

"Hepimiz çok üzgünüz"

İstanbul Valisi Davut Gül, Çağlayan ailesini evlerinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Vali Gül, “Hepimiz çok üzgünüz. Adli süreç devam ediyor. Bu acı olayla ilgili medyatik yorum yapmak, ailenin acısını derinleştirebilir. Emniyet ve adliye süreci kararlılıkla sürdürülüyor. Suçluların hak ettikleri cezaya çarptırılmasını süreç sonunda hep birlikte göreceğiz” dedi.