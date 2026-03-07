Son Mühür - ABD ile İran arasındaki tansiyon yükselmeye devam ederken, Washington yönetiminden dikkat çekici bir askeri adım geldi. Fox News’in haberine göre ABD donanması, üçüncü büyük savaş gemisini de Orta Doğu’ya gönderdi. Donanmanın en güçlü platformlarından biri olarak gösterilen USS George H.W. Bush’un bölgeye hareket ettiği bildirildi.

ABD yönetimi, İran’a yönelik operasyonların sürdüğü dönemde bölgedeki askeri varlığını tahkim etmeyi sürdürüyor. Uzmanlar ise bu sevkiyatın, sahadaki caydırıcılığı artırmaya yönelik bir mesaj niteliği taşıdığı görüşünde. Devrim Muhafızları meydan okudu ABD’nin askeri sevkiyatına Tahran’dan sert bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları, Washington yönetimine meydan okuyarak Hürmüz Boğazı’nı işaret etti. Açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nda gemilere eskortluk yapacak Amerikan güçlerini bekliyoruz” denildi. Bu ifadeler, iki ülke arasındaki gerilimin deniz hattında da yükselebileceği şeklinde değerlendirildi. Gerilim artıyor ABD, İsrail ve İran arasında sekiz gündür devam eden çatışmalarda karşılıklı misillemeler sürüyor. Bölgedeki askeri yoğunluk giderek artarken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri ve olası daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskini dikkatle izliyor.