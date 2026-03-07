Son Mühür - ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve diplomasi trafiği, 28 Şubat sabahı İsrail’in ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırısıyla yeni bir aşamaya taşındı. Karşılıklı operasyonların günlerdir sürdüğü süreçte, bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri’nin en önemli ulaşım noktası olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nın İran’a ait insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi.

Uçuşlar durduruldu

Dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip merkezlerinden biri olan Dubai’de, ikinci bir açıklamaya kadar tüm uçuşların durdurulduğu bildirildi. Uluslararası seferlerin iniş planlarını iptal ederek farklı havalimanlarına yönlendirildiği aktarıldı.

Küresel ölçekte büyük sorunlar doğurabilir

Dubai’nin küresel hava ulaşımındaki kilit konumu nedeniyle yaşanan bu aksamanın etkilerinin yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor. Avrupa ile Asya arasındaki önemli hava koridorlarının kapanması, lojistik hatlarda aksamaya ve ticaret trafiğinde gecikmelere neden oldu.