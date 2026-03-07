Son Mühür - Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile arasına mesafe koyması yönünde çağrı yaptı. Petro, ABD’li sivil haklar hareketinin önde gelen isimlerinden Jesse Jackson için Chicago’da düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmada Orta Doğu’daki çatışmalara da değindi.

Jackson’ı Amerika kıtasındaki Afrika kökenli toplulukların özgürlük mücadelesinin yaşayan simgesi olarak tanımlayan Petro, bölgedeki gerilimin sona ermesi gerektiğini vurguladı. ''İnsanlığı uçuruma sürükleyen kişi...'' Trump’a Netanyahu ile arasına mesafe koyması yönünde çağrıda bulunan Petro, “Bugün ABD Başkanı’nın, insanlığı uçuruma sürükleyen kişiden (Netanyahu) tamamen ayrılmasının zamanıdır.” ifadelerini kullandı. Orta Doğu’daki çatışmalara dikkat çeken Petro, füzelere karşı koyabilecek bir silah bulunmadığını belirterek, buna karşı durabilecek tek gücün arkasında tüm insanlığı toplayan sözün etkisi olduğunu dile getirdi. Bölgede artan askeri gerilimden Netanyahu’yu sorumlu tutan Petro, Orta Doğu’da barışın bir an önce tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.