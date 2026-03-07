Son Mühür - ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin İran’a karşı “en kapsamlı bombardıman operasyonunu” başlatacağını açıkladı. Bessent, planlanan saldırıların özellikle İran’ın füze altyapısını ve kapasitesini hedef alacağını ifade etti.

Bu geceyi işaret etti

Bessent, ABD’nin operasyonlarında özellikle füze fırlatma rampaları ile füze üretim tesislerinin hedef alınacağını belirtti. “Bu gece şimdiye kadarki en kapsamlı bombardımanı gerçekleştireceğiz. İran’ın füze rampalarına ve üretim tesislerine ağır darbe indireceğiz. Bu kapasiteyi ciddi biçimde zayıflatıyoruz” ifadelerini kullandı.

''Bunu başaramayacaklar''

ABD’nin “ezici” nitelikteki saldırılarının ardından İran’ın askeri hedeflerine ulaşamadığını ileri süren Bessent, Tahran’ın bu kez ekonomik alanda baskı oluşturma arayışında olduğunu iddia etti. “Sahada sonuç alamayınca ekonomik kaos çıkarmaya yöneliyorlar. Ancak bunda da başarılı olacaklarını sanmıyorum” dedi.

Trump yönetiminin, artan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan geçen ABD gemilerine yönelik sigorta desteğini artırdığı bildirildi. Küresel petrol ve doğalgaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu kritik su yolunda çatışmaların başlamasıyla bazı sigorta şirketlerinin teminatları askıya aldığına dikkat çeken Bessent, bunun enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler

ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu (DFC), Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere güvence sağlamak için 20 milyar dolara kadar sigorta desteği sunacağını duyurdu. Bessent, bu programın petrol, petrol ürünleri ve gübre taşıyan gemilere teminat sağlayarak deniz ticaretinde güven ortamını yeniden oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

İran’ın boğazın açık olduğunu açıkladığını ancak ABD ve İsrail bağlantılı gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini bildirdiğini hatırlatan Bessent, ihtiyaç halinde Amerikan gemilerine donanma eskortu verilebileceğini ifade etti. Güvenli geçişe ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) değerlendirmelerinin beklendiğini belirten Bessent, “Bir hafta mı yoksa iki hafta mı süreceğini bilmiyorum ancak bu sorunu çözme sürecindeyiz” dedi.