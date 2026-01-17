İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Donald Trump’ın, Gazze Barış Kurulu kapsamında Recep Tayyip Erdoğan’ı kurucu üye olmaya davet ettiğini duyurdu. Davetin, Trump’ın Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla gönderdiği resmi bir mektupla iletildiği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi’nden Gazze kararı

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı karar ile Trump tarafından açıklanan **“Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan”**ı destekleme kararı aldığını ifade etti. Kararın, Gazze’de kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası bir çerçeve oluşturduğuna dikkat çekildi.

Barış kurulu ve yeni yapılanma

Açıklamaya göre söz konusu karar doğrultusunda, Gazze’de güvenliğin tesis edilmesi ve yeniden imar sürecinin yürütülmesinden sorumlu olacak Barış Kurulu ve bağlı organların kurulması kararlaştırıldı. Bu yapının, sahadaki güvenlik ve yeniden inşa çalışmalarını koordine etmesi hedefleniyor.

Erdoğan’a kurucu üyelik daveti

İletişim Başkanı Duran, 16 Ocak 2026 tarihinde Trump’ın, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup gönderdiğini belirtti. Mektupta, Erdoğan’ın Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almasının istendiği kaydedildi.

Türkiye’nin rolü öne çıkıyor

Duran’ın açıklaması, Türkiye’nin Gazze meselesinde yalnızca bölgesel değil, uluslararası düzeyde de aktif bir rol üstlenmesinin beklendiği şeklinde yorumlandı. Davet, Ankara’nın diplomatik ağırlığının ve Gazze konusundaki tutumunun küresel ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Gelişme, Gazze’de barış ve yeniden inşa sürecine yönelik uluslararası girişimlerde Türkiye’nin konumunun daha da güçlenebileceğine işaret ediyor.

