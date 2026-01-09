Uzun yıllar sarı-lacivertli renkler altında havuzda ter döken ve hem kişiliğiyle hem de sporcu ahlakıyla örnek gösterilen Oğuz'un aramızdan ayrılışı, sadece Fenerbahçe camiasında değil, tüm spor kamuoyunda büyük bir üzüntü dalgası yarattı.

Yaman Oğuz kimdir?

Yüzme alanındaki başarıları ve kulübe olan katkılarıyla tanınan Oğuz, birçok genç sporcuya ilham kaynağı oldu. Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nde geçirdiği yıllar boyunca pek çok başarıya imza atan Oğuz, hem bireysel hem de takım başarıları ile adından söz ettirmiştir. Onun yüzme kariyeri, Türk sporunun önemli bir parçası haline gelmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nden taziye mesajı

Acı haberi ilk olarak Fenerbahçe Yüzme Şubesi resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, şubenin eski sporcularından Yaman Oğuz'un vefatının büyük bir teessürle öğrenildiği belirtilirken; "Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bu vefa mesajı, Oğuz'un sarı-lacivertli kulüp çatısı altında bıraktığı izlerin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan taziye mesajında, "Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Spor camiasından taziye mesajları

Vefat haberinin duyulmasının ardından spor dünyasının önde gelen isimleri ve taraftarlar, sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımlayarak derin üzüntülerini paylaştı.

Ölüm sebebi açıklandı mı?

Kulüp tarafından yayımlanan bu mesajın ardından, Yaman Oğuz'un vefat nedenine ilişkin resmi bir detay henüz paylaşılmadı.

Yaman Oğuz'un vefatı, Türk yüzme camiası için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.