Tiyatrodan televizyona uzanan köklü bir kariyere sahip olan Umut Kurt, yıllar içinde birçok başarılı yapımda rol aldı. Hem sahnede hem de ekranda farklı karakterlere hayat veren oyuncu, İnci Taneleri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte Umut Kurt'un hayatı ve oyunculuk serüveni hakkında tüm detaylar.

Umut Kurt kimdir?

Umut Kurt, 17 Nisan 1981 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 44 yaşında olan oyuncu, genç yaşlarda sahneye olan tutkusunu keşfetti. Oyunculuğa olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Kurt, tiyatro çalışmalarına 1997 yılında amatör olarak adım attı. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda tamamladı.

Tiyatro kariyeri

Konservatuvar eğitiminin ardından Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncuları arasına katılan Umut Kurt, uzun yıllar tiyatro sahnelerinde yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra bağlama çalması ve türkü söylemesiyle de tanındı.

Umut Kurt'un sahne aldığı tiyatro oyunları arasında "Kadınlar", "Otobüs Durağı", "Erkeklere Özgürlük", "Bu Dünya Bizim", "Godot'yu İzlerken", "Masal Karmakarışık", "Çizmeli Kedi", "Benim Tatlı Meleğim" ve "Hisseli Harikalar Kumpanyası" yer aldı. Ayrıca Tiyatro Dot bünyesinde "Pornografi" ve "Festen Kutlama" oyunlarında da rol aldı.

Dizi ve film projeleri

Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı Umut Kurt, birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. "Beynelmilel", "Hatırla Sevgili", "Organize İşler", "Gönülçelen", "Tatar Ramazan", "Beni Böyle Sev", "Fatma", "Çıplak" ve "Şeref Sözü" gibi yapımlarda performans sergiledi.

İnci Taneleri'nde Servan karakteri

Umut Kurt, son olarak İnci Taneleri dizisinde Servan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun, dizide Dilber karakterinin geçmişiyle bağlantılı bir rolde yer alacağı bildirildi.

Deneyimli oyuncunun İnci Taneleri kadrosuna katılması, dizinin hikayesine yeni bir boyut kazandıracak. Servan karakterinin Dilber'in geçmişiyle nasıl bir bağlantısı olduğu ve dizinin akışını nasıl etkileyeceği ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.