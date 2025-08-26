Yalova'da konser veren usta sanatçı Leman Sam, sahne aldığı Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu'ndaki tuvaletlerin durumu karşısında duyduğu şaşkınlığı ve tepkisini dile getirdi. Sanatçı, konser sırasında yaptığı açıklamada, "Hayatımda böyle bir şey görmedim" diyerek tiyatronun bakımsızlığına dikkat çekti.

Konserde çarpıcı ifşaa

Yalova Belediyesi'ne ait olan mekânda sahne alan Leman Sam, konserin bir bölümünde sahne arkası koşullarından duyduğu rahatsızlığı izleyicilerle paylaştı. Özellikle tuvaletlerin hijyensizliğine ve kötü durumuna vurgu yapan sanatçı, “Buraya böyle uzun etekle geldiğim için üzgünüm” diyerek durumu esprili bir dille özetlemeye çalıştı. Sam, "Burası herhalde belediyenin kültür merkezi. Umarım tuvaletiniz gelmez ve içeriye girmezsiniz. Gerçekten hayatımda hiç böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullanarak, mekânın genel durumuna yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.

Seyircilerden de tepki geldi

Kısa bir süre önce tadilattan geçtiği belirtilen açık hava tiyatrosunun bu durumu, sadece sanatçının değil, konsere katılan izleyicilerin de tepkisini topladı. Sosyal medya üzerinden ve sahnedeki tepkileriyle mekânın yetersizliğini dile getiren seyirciler, kültürel etkinliklerin yapıldığı bir alanın daha iyi koşullarda olması gerektiğini belirtti.