Son Mühür/ Begüm Mol- Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevincini takipçileriyle paylaşan Borak, “Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım” ifadelerini kullandı. Başarısını, iki yıllık yoğun çalışmanın ardından elde etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Tatilsiz hazırlık süreci

Borak, paylaşımında sınav maratonunun ne kadar zorlu geçtiğine de dikkat çekti. İki yıl boyunca tatil yapmadan çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan oyuncu, bu çabanın karşılığını almanın kendisi için ayrı bir gurur olduğunu dile getirdi.

Takipçileriyle paylaştığı mutluluk

Üniversiteye yerleşme haberini bir fotoğraf eşliğinde duyuran Borak, binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı. Hayranları, oyuncunun azmini ve disiplinini örnek göstererek başarı dileklerini iletti.

Yeni bir başlangıç

Sanat dünyasındaki kariyerine devam eden Özge Borak için bu gelişme, aynı zamanda yeni bir akademik yolculuğun da başlangıcı oldu. Borak’ın hem sanat hem eğitim alanındaki hedefleriyle önümüzdeki dönemde adından daha sık söz ettirmesi bekleniyor.