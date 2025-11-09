Yalova’da ortaokul öğrencileri, kentin endemik bitki çeşitlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla “Yalova Endemik Bitkiler Farkındalık Projesi”ni hayata geçirdi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6-C sınıfında eğitim gören 32 öğrenci, 29 endemik bitki türünü tanıtmak için okullarda sergiler açtı, broşürler dağıttı ve halkla bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Kurum bahçelerinde bitkiler çoğaltılacak

Projeye destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şubesi, öğrencilere tohumlama ve dikim eğitimi verdi. Çalışmalar kapsamında endemik bitkiler, emniyet ve jandarma gibi kurumların bahçelerinde çoğaltılacak ve doğaya yaygınlaştırılacak. Fen Bilimleri öğretmeni Begüm Bozkurt, projenin amacının bitkilerin tanıtılması, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu belirtti.

DKMP Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan, öğrencilerin uygulamalı olarak tohumdan fideye yetiştirme sürecini öğrenmelerinin projenin en önemli kazanımı olduğunu vurguladı. Öğrenciler de projeyle endemik bitkileri tanıyıp önemini kavradıklarını ifade ederek, geleceğe aktarılması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.