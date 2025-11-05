İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Kuşçuburun Köyü, bu kez şarapla değil, imar değişikliğiyle gündemde.

İçişleri Bakanlığı’nın 20 Mayıs 2025 tarihli ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2025/196 sayılı kararıyla, tarım niteliğindeki arazilerin turizm alanına dönüştürülmesi nedeniyle eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve çok sayıda belediye meclis üyesi hakkında “soruşturma izni verilmesine” karar verildi.

Bakanlık kararında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 2021 ve 2022 yıllarında aldığı imar planı değişiklikleri, üst ölçekli planlara ve çevre düzeni hükümlerine aykırı bulundu. Dosya, Danıştay Birinci Dairesi’ne gönderildi.

Soruşturma, Torbalı’nın Kuşçuburun Mahallesi’nde bulunan 821, 825, 827 ve 830 numaralı parselleri kapsıyor.

Bu alanlar, imar planlarında “tarım alanı” olarak geçerken, meclis kararlarıyla önce “şarap üretim tesisi”, ardından “turizm alanı” olarak revize edildi.

Bakanlık raporuna göre, bu değişiklikler “Lucien Arkas Bağları” olarak bilinen bölgeyle birebir örtüşüyor.

Bakanlık: “Plan zinciri kırıldı, mevzuat aykırı değişiklik yapıldı”

İçişleri Bakanlığı’nın 7 sayfalık karar metninde, yapılan plan değişiklikleri mevzuat hükümlerine aykırı bulundu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Tarım arazisinin turizm tesis alanına dönüştürülmesi, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine aykırıdır.

Üst ölçekli plan kararlarına uygunluk sağlanmadan yapılan değişiklik mevzuata aykırıdır.”

Bakanlık, planlama hiyerarşisi ilkelerinin ihlal edildiğini, üst ölçekli çevre planı ile alt ölçekli imar planı arasındaki hiyerarşinin bozulduğunun altını çizdi.

Bakanlık ayrıca, “Tarım alanlarının korunması gerekirken turizm tesisine dönüştürülmesi, şehircilik ilkelerine aykırıdır” tespitini de yaptı.

Dosyada yer alan bilirkişi raporlarında da aynı görüşe yer verildi.

28 Kasım 2023 ve 27 Şubat 2025 tarihli bilirkişi raporlarında, söz konusu plan değişikliklerinin yasal mevzuata, çevre düzeni planına ve tarımsal alan koruma ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

Soruşturma listesinde kimler var?

Bakanlık kararında 86 isim yer aldı.

Listenin ilk sırasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bulunuyor.

Soyer’in yanı sıra dönemin meclis üyeleri Mustafa Özuslu, Bülent Sözüpek, Ceyhan Kayhan, Bahar Gürsul, Hüseyin Ünal, Mustafa Şafak Baran, Ali Emrah Karamustafaoğlu, Şamil Sinan An, Cenap Börühan, Gamze Gül Çamur, Ali Rıza Köçer, Burhan Suat Çağlayan, Mehmet Onur Başar Üçkan, Deniz Bektaş ve Nezih Özüyar gibi çok sayıda isim hakkında da “soruşturma izni verilmesine” hükmedildi.

Kararın altında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzası bulunuyor.

Yürütülen süreç kapsamında, 4483 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” uyarınca hazırlanan karar, 10 gün içinde Danıştay’a itiraz yolu açık olmak üzere tebliğ edildi.