Yalova Adliyesi önünde husumetlisi Halis T’yi silahla öldüren, olay sırasında yoldan geçen bir kişiyi de yaralayan şüpheli Ömer A. ile kardeşi Z.A. tutuklandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan amca Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye önünde silahlı saldırı

26 Eylül’de Yalova Adliyesi önünde meydana gelen olayda, husumetlisi Halis T. (40)’yi silahla vurarak öldüren Ömer A. (31), kurşunlardan birinin isabet etmesiyle yoldan geçen E.K. (77)’nin de bacağından yaralanmasına neden olmuştu.

Amca SEGBİS ile ifade verdi

Bursa’da gözaltına alınan şüphelinin amcası Ş.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savcılık ve nöbetçi hakimliğe bağlanarak ifadesini verdi.

İki kardeş tutuklandı

AA’nın aktardığı bilgilere göre, savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Ömer A. ve kardeşi Z.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amca Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.