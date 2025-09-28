Niğde-Bor Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir midibüsün, yol kenarında park halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 51 HO 1060 plakalı midibüsün, yol kenarında duran 51 EF 1712 plakalı otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralı yolcu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.