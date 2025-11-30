Samsun’un Canik ilçesinde husumetli iki grubun karşı karşıya geldiği olayda sokak ortasında silah sesleri yükseldi. Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak’ta saat 15.30 sıralarında, 20 yaşındaki Kadir Y. ve 18 yaşındaki Yusuf İslam C. sokakta yürüdükleri sırada, 3 motosikletle gelen 7 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kurşun yağmuruna tutulan iki kişi yaralandı

Şüphelilerden Emrullah İ. (22), Ayhan S. (24), Kadirhan R. (18), Yahya S. (26), Salih Efe Ç. (18), Gürkan S. (20) ve B.S. (15) tarafından çeşitli silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Kadir Y., sağ dirseği, çenesi ve sol omzundan ağır yaralandı. Yusuf İslam C. ise kalçasından hafif yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis çok yönlü soruşturma başlattı

Saldırının ardından bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede tespit ederek farklı adreslerde yaptığı operasyonlarla 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçış güzergâhları ve olayda kullanılan silahların tespiti için çalışmalar sürüyor.

Saldırının nedeni: 30 dakika önceki kavga

Soruşturma kapsamında saldırının arka planı da ortaya çıkmaya başladı. İlk bulgulara göre olaydan yaklaşık yarım saat önce şüphelilerden Gürkan S., yaralı iki kişi tarafından darbedildi. Silahlı saldırının bu kavganın ardından ‘intikam amaçlı’ düzenlendiği değerlendiriliyor.

Mahalle sakinleri tedirgin

Silah seslerini duyarak panikle evlerine kaçan mahalle sakinleri, olay sonrası bölgede polisin yoğun güvenlik önlemi aldığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde saldırının tüm detayları aydınlatılmaya çalışılıyor.