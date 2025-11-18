Son Mühür- Muğla’nın Milas ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen trafik kazasında, sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna, eşi Şükrü Azmi Arna ve diğer araç sürücüsü yaralanmıştı. Ünlü oyuncu, uzun süren sessizliğini bozarak kazanın perde arkasını ilk kez anlattı.

Çocukları sağlık durumunu paylaşmıştı

Kaza sonrası sanatçının kızı Deniz Arna, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada annesi ve babasının iyi olduğunu belirterek, “Annem de babam da gayet iyiler çok şükür. Arayan soran herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmıştı.

Kazadan aylar sonra ilk kez konuştu

Bir etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen usta oyuncu, yaşadığı dehşet anlarını tüm açıklığıyla anlattı. Kazanın üzerinden aylar geçmesine rağmen olayın izlerini hala taşıdığını söyleyen Arna, “Ölümden döndük” dedi.

“Direksiyonda ben vardım”

78 yaşındaki sanatçı, olay anını şu sözlerle aktardı: “İki saniye sonra karşılaşmış olsak ölebilirdik. Öyle bir şey yani. Karşı taraftan gelen araç refüjü aşıp önümüze geldi. Direksiyonda ben vardım.”

“Adam içkiliydi, refüjü aşıp önümüze düştü”

Kazanın nasıl meydana geldiğini anlatan Arna, karşı taraftaki sürücünün alkollü olduğunu iddia ederek şöyle devam etti:

“Hiçbir şey olmadan çıktık, eşimle ‘neyimiz var?’ diye baktık. Bir şeyimiz var mı diye kontrol ettik. Olmayacak, milyonda bir olacak bir olasılık bu kaza. Adam içkiliydi, direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjü aştı ve önümüze düştü.”

“Mucize gibi kurtuluş”

Arna, hem kendisinin hem de eşinin kazadan sağ çıkmasının büyük bir şans olduğunu belirtti. Sanatçı, “İnanılır gibi değil, resmen mucize” diyerek yaşadığı korkuyu özetledi.