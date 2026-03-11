ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın California’daki evine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Los Angeles’ta görülen davada saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ivanna Lisette Ortiz hakkında ağır suçlamalar yöneltildi.

Rihanna’nın malikanesine düzenlenen saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

ABD’nin California eyaletinde bulunan Beverly Hills bölgesindeki malikaneye yönelik silahlı saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Savcılık, Ivanna Lisette Ortiz hakkında toplam 14 ayrı ağır suçlama yöneltti.

İddianameye göre zanlı, “cinayete teşebbüs” suçlamasının yanı sıra yarı otomatik silahla saldırı ve insanların bulunduğu bir konuta ateş açma gibi suçlardan yargılanıyor.

Savcılık dosyasında yarı otomatik silahla saldırıdan 10 ayrı suçlama, insanların bulunduğu konut veya araca ateş açmaktan ise 3 ayrı suçlama bulunuyor.

Mahkeme 1,8 milyon dolar kefalet belirledi

Mahkeme, zanlı Ivanna Lisette Ortiz için 1,8 milyon dolar kefalet belirlerken, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca Rihanna ve ailesinin güvenliği için saldırgan hakkında uzaklaştırma kararı da çıkarıldı.

Ortiz’in yöneltilen suçlamaların tamamından mahkum edilmesi halinde ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini açıklandı.

Rihanna ve ASAP Rocky saldırı sırasında karavandaydı

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada saldırının yaşandığı sırada ASAP Rocky ile Rihanna’nın malikanenin bahçesinde bulunan bir karavanda bulunduğunu söyledi.

Savcı Hochman, çiftin çocuklarının, Rihanna’nın annesinin ve ev çalışanlarının ise olay sırasında malikanenin ana binasında bulunduğunu ifade etti.

8 Mart’ta gerçekleşen saldırıda can kaybı yaşanmadı

Saldırının 8 Mart tarihinde gerçekleştiğini ve malikaneye ateş açıldığını açıklanmıştı. Olayda herhangi bir kişinin hayatını kaybetmediği veya yaralanmadığı bildirilmişti.

Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturma ve yargı süreci ise Los Angeles’ta devam ediyor.