Son Mühür- Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Raşit Bağzıbağlı, Banu Noyan’la En Moda programına konuk oldu. Ünlü modacı, kariyerinde bir daha çalışmak istemediği ünlüyü açıklarken dikkat çeken bir itirafta bulundu.

“Kıyafet yapmam dediğim isim Hande Yener”

Programda samimi açıklamalarda bulunan Bağzıbağlı, kendisine en zorlayan deneyimlerden birinin Hande Yener’le yaşadığını belirtti.

Bağzıbağlı, “Kıyafet yapmam dediğim isim şarkıcılardan Hande Yener. Beni çok çok üzmüştü” ifadelerini kullandı.

Çöp poşetiyle geri gelen elbise anısı

Ünlü modacı, bu kararının arkasındaki anıyı ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Yıllar önce Hande Yener’in kulüplerde sahne aldığı dönemde tasarladığı bir elbiseyi teslim ettiğini söyleyen Bağzıbağlı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bir kere bir kıyafet verdim Hande’ye. Çok eski, kulüplere çıktığı dönem. Elbise bana çöp poşetiyle geri geldi. Böyle bir anım var.”

“Ama onu çok seviyorum”

Modacı, bu olumsuz anıya rağmen Yener’e karşı bir kırgınlık taşımadığını dile getirdi. Bağzıbağlı, “Ama onu çok seviyorum” diyerek sözlerini noktaladı.