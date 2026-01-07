Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası’nın olağan genel kurulu, İktisat Kongre Salonu’nda yoğun katılım ve gergin bir atmosfer eşliğinde başladı. Genel kurulda mevcut başkan Yalçın Ata ile Ertan Akın başkanlık için yarışıyor.

Yalçın Ata: İzmir’de esnafa öncülük ettik

Kent protokolünün, siyasi parti temsilcilerinin, STK’ların ve Oda başkanlarının katıldığı genel kurulda konuşan İESOB Başkanı Yalçın Ata, “Genel kurulumuzun tüm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Üç dönem burada görev yapıyorum daha bir kere bile maaş almadım. Bunun da tutanaklara geçmesini istiyorum. Esnafın desteğiyle çok önemli işler başardık.

İlk göreve geldiğimizde üyelerimize yakışmayan hizmet kalitesini yeniledik. Mesleki eğitime önem verdik. Ayakkabı fuarları ile sektörümüze yenilik getirdik. Ankara’da Ticaret Bakanımız ile çeşitli görüşmelerimiz oldu. Esnaftan aldığımız güç ile hep ileriye baktık. Bu başarılı çalışmaların devamında İzmir’de esnafa öncülük ettik. 128 tane odanın başkanlığına seçildim.”

“Ben belediye başkanı ile esnafın hakkı için kavga ettim”

Ayrıca, son günlerde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile yaşanan tartışmalara da açıklık getiren Başkan Ata, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı: “Çöp sorunu vardı Ayakkabıcılar Sitesi’nde, bu konuyla ilgili belediye başkanımıza gittik sorunumuzu anlattık. Kendisi bize şirket kuracağını söyledi. Şimdi şirket kuruldu, şu an bizden çöpü toplamak için çöp parası alıyor belediye, peki su parasının içine bakın orada katı atık bedeli var o da çöp parası.

Bir kuzudan iki tane post çıkarmak Bornova Belediyesi’nde var. Biz siyaset yapmıyoruz, esnafın hakkını düşünüyoruz. Benim belediye başkanı ile ne işim olur ben esnafın hakkını korurum. Herkes işini yapsın. Ben belediye başkanı ile esnafın hakkı için kavga ettim. Sadece göreve geldikten sonra hayırlı olsun ziyaretinde de bulunduk, benim kimseyle husumetim yok. Kendisine buradan selam söylüyorum.

Ertan Akın: Seçimler tüm esnafa hayırlısı olsun.

Olağan genel kurulun tüm esnaf camiasına hayırlı olmasını dileyen mavi listenin oda başkan adayı Ertan Akın, “Bütün arkadaşlarım dükkanlarını ve iş yerlerini bırakıp bize destek olmaya gelmişler. Bir an önce oylarımızı kullanalım. Tüm esnafa hayırlısı olsun.” diye konuştu.