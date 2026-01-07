Son Mühür / Yağmur Daştan - TÜRK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi ile İZBAN yönetimi arasında yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması, toplu iş sözleşmesi sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdi. Taraflar arasında yapılan toplantılarda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, İZBAN’da grev ihtimali gündeme geldi. Kent kamuoyunda, İZBAN’da hizmetlerin durup durmayacağı sorusu yakından takip edilmeye başlandı.

Karasu ile bir araya gelecekler

TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilciliği’nin işçilerin yaşadığı sorunlar ve toplu iş sözleşmeleri süreci ile ilgili siyasi temaslarda bulunacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilciliği heyeti bugün saat 14.30’da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile CHP İzmir İl Başkanlığı’nda bir araya gelecek. Görüşmede, İZBAN’daki toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin yaşananların yanı sıra, İzmir genelinde sendikaların karşılaştığı sorunların da gündeme getirileceği belirtildi.

Başkan Çakmak ve şube başkanları gidecek

Toplantıya, TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak’ın başkanlık etmesi bekleniyor. Çakmak’ın öncülüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde örgütlü bulunan sekiz farklı sendikanın şube başkanlarının da görüşmeye katılacağı ifade edildi. Sendika temsilcilerinin, İZBAN’daki müzakere sürecinde gelinen nokta hakkında bilgi vereceği ve taleplerini aktaracağı öğrenildi.