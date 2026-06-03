Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış töreninde kritik mesajlar verdi.

Ülkenin enerji vizyonundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet siyasetinin bir sonucu olarak bahar aylarını yatırımların sonuçlarını aldıkları bir dönem olarak gördüklerinin altını çizdi.

Geçtiğimiz yıl 5 milyar dolarlık büyük bir enerji yatırımını hizmete aldıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleneksel hale gelen bir törenimizi icra etmek üzere bir aradayız.

Hizmet ve eser siyasetimizin bir nişanesi olarak enerji yatırımlarımızın toplu açılışlarını bahar aylarında gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 6818 megavat güce sahip 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devreye almıştık" dedi.

"Yarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı"

Konuşmasında enerji alanında Türkiye’nin bir "kavşak noktası" haline geldiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle İran merkezli yaşanan son küresel enerji krizinden bahsetti.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla dünyada meydana gelen enerji darboğazının, Türkiye’nin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı.

Küresel petrolün yaklaşık 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. Petrol varil fiyatları iki katına çıktı.

Bu fiyat artışı gübre, LNG gibi petrol ürünlerinde de karşılaştık. Bazı ülkeler çeşitli kısıtlamaları devreye aldı. Okullar tatil edildi. Uçak seferlerinde ciddi iptaller oldu. Petrol istasyonlarında kuyruklar oluştu.

Dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel alanda toparlanma beklenirken bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arz güvenliğinin artık bir kalkınma meselesi olmaktan çıkıp bizzat "egemenlik ve milli güvenlik" meselesine dönüştüğünü de sözlerine ekledi.

"Stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlığımızı sıfırlamaktır"

Türkiye’nin yükselen enerji ihtiyacına vurgu yapan Cumhurbaşkanı, 2035 yılına kadar elektrik talebinin yüzde 50 artacağını öngördüklerini dile getirdi.

Özellikle yerli ve yenilenebilir enerji hamlesiyle, her yıl milyarlarca doların ithalata gitmesinin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli ve yenilebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlığımızı sıfırlamaktır" diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 100 bin megavata çıkarma amacıyla 80 milyar dolarlık bir yatırım planlandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevreci görünerek yatırımları baltalayan gruplara da sert çıkarak,

"Çevreci maskelilerin engellemelerine rağmen bu potansiyeli değerlendireceğiz. 10 yıl önce 3-5 ağacın değiştirilmesini bahane ederek sokakları ateşe veren Gezici Vandallara müsaade etmediysek, bugünde enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanları müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var"

Konuşmasının sonunda ana muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gelişmeler ana muhalefetin hiç gündeminde değil.

Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Aynı muameleyi eski cumhurbaşkanları adayına da yaptılar.

O sırasını savdı şimdi yerini başkasına bıraktı. Ana muhalefetin bu ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtası olacak.

Siyaseti kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine yarın yenileri eklenecek." dedi.