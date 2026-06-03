Bolu Belediyesi’ni sarsan yolsuzluk, rüşvet ve irtikap operasyonunda yargı süreci resmen başladı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sonucunda hazırlanan 178 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın en dikkat çeken sanığı ise görevden uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

Tam 263 yıl hapis istemi

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nun ihbarıyla başlayan süreç, belediye yönetimini adliye koridorlarına taşıdı. Mahkemenin kabul ettiği dosyada Tanju Özcan’ın her bir mağdura yönelik eylemi savcılık tarafından tek tek masaya yatırıldı.

Cumhuriyet savcısı; Özcan hakkında 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlamasıyla toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Özcan ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can da 2 Mart tarihinden bu yana cezaevinde yargılanmayı bekliyor. Yardımcı Can için istenen ceza ise 64 yıla kadar uzanıyor.

BOLSEV Vakfı da dosyada

Soruşturmanın ucu, belediyeyle ilişkili vakıflara ve esnaf odalarına kadar uzandı. İddianamede BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız için de adeta ceza yağdı. Sarıyıldız’ın "irtikaba yardım" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 218 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

Demir parmaklıklar arkasındaki isimler sadece bu üç isimle sınırlı değil. Dosya kapsamında şu an 6 kişi tutuklu bulunuyor:

Tanju Özcan (Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı)

Süleyman Can (Belediye Başkan Yardımcısı)

Ali Sarıyıldız (BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi)

Mustafa Altındal (Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı)

Naim Ayhan (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü)

Cihan Tutal (CHP’li Belediye Meclis Üyesi)

Daha önce tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Meclis Üyesi Aydan Özdemir ise geçen ay mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

İlk duruşma 6 Temmuz'da

Şüphelilere yönelik "nitelikli dolandırıcılık" ve "Vakıf ve Dernekler Yasasına muhalefet" gibi suçlamaların detayları, temmuz ayında mahkeme salonunda tartışılacak.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 sanıklı davanın ilk duruşma tarihini 6 Temmuz olarak belirledi. Kent genelinde büyük yankı uyandıran bu davanın ilk celsesinde, tutuklu sanıkların savunmaları alınacak ve tahliye talepleri değerlendirilecek. Gözler şimdi mahkemenin vereceği ilk ara kararlara çevrildi.