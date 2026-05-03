Son Mühür/ Selda Meşe- Türk Hava Kurumu (THK) Güzelbahçe Şube Başkanı Yakup Ateş, Türkkuşu'nun kuruluşunun 91. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama paylaştı. Aynı zamanda çevre yüksek mühendisi olan Ateş, Türk havacılığının dönüm noktası sayılan bu tarihin, yalnızca bir yıl dönümünden ibaret olmadığını vurguladı.

Sıradan bir eğitim merkezi değil

Atatürk'ün 3 Mayıs 1935'te ortaya koyduğu vizyonu hatırlatan Ateş, Türkkuşu'nun milletimizin gökyüzüyle kurduğu güçlü bağı simgelediğini ifade etti. Ateş'e göre burası sıradan bir eğitim merkezi değil. Aksine; planör, paraşüt ve model uçak gibi faaliyetlerle binlerce gencin ufkunu açan, onları gökyüzüyle tanıştıran ve disiplin kazandıran bir vizyon hareketi.

Rotalarını açıkladı

Açıklamada dikkat çeken en önemli detay ise, çevre bilinci ile havacılık kültürünün harmanlanması oldu. Mesleki tecrübesinin de yansıdığı değerlendirmede Ateş, Güzelbahçe Şubesi olarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına doğayı koruyan ve bilimsel adımları destekleyen bir rota izlediklerini dile getirdi.

Ateş, mesajını sonlandırırken Türkkuşu'nun kurulmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öncüleri rahmet ve minnetle andıklarını; bu büyük mirası geleceğe taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

