Son Mühür- İZ-AFED Çevre Komisyonu Başkanı Yakup Ateş, 2026-2028 Orta Vadeli Programı (OVP) çevre ve sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Ateş, OVP'nin ekonomik hedeflerin yanı sıra yeşil dönüşüm, afetlere dirençlilik ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemi vurgulayarak, bu vizyonun Türkiye için umut verici olduğunu belirtti.

OVP'de öne çıkan çevre ve sürdürülebilirlik başlıkları

Yakup Ateş'in açıklamasına göre, 7 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026-2028 OVP, çevre ve sürdürülebilirlik alanında çeşitli stratejiler içeriyor:

İklim Kanunu'nun uygulanması için ikincil mevzuat hazırlıklarının tamamlanması, düşük karbonlu üretim ve dijital altyapının entegrasyonu hedefleniyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi konularda yol haritaları belirlenecek.

Konut, turizm ve sanayi tesislerinde enerji verimliliği ve afetlere dayanıklılık standartları yaygınlaştırılacak. Afet sigortası çalışmaları ve kamu yapılarının güçlendirilmesi de programda yer alıyor.

Topraksız ve dikey tarım uygulamalarının yanı sıra, toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımı teşvik edilecek. Tarımsal desteklerin verimliliği artırılacak.

Yeşil dönüşüm yatırımlarına finansal destek ve kaynak tahsisinde öncelik sağlanarak kamu-özel sektör iş birlikleri artırılacak.

Yapay zeka, döngüsel ekonomi ve çevre dostu üretim süreçleri için teşvikler sunulacak. Erken uyarı sistemleri yerli ve milli imkânlarla geliştirilecek.

Doğal kaynakların korunması, enerji ve su verimliliği uygulamaları ile karbon emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.

Programın değeri ve İZ-AFED'in mesajı

Ateş, bu vizyonun asıl değerinin, kamu, sivil toplum ve özel sektörün ortak hareket etmesiyle somut projelere dönüşebilme potansiyeli olduğunu vurguladı. OVP'nin büyümeyi sadece ekonomik göstergelerle değil, çevresel ve sosyal uyum kriterleriyle birlikte ele almasının umut verici bir gelişme olduğunu belirtti.

İZ-AFED Çevre Komisyonu olarak, T.C. Anayasası'nın 56. maddesine atıfta bulunan Yakup Ateş, çevre tahribatlarının çeşitli afetlere yol açtığına dikkat çekti. Tüm çalışmalarda canlı varlıklara saygı duyulması gerektiğini hatırlatarak, "afetlere dirençli, çevreye duyarlı ve iklim değişikliğine hazırlıklı" bir toplum ve ülke temenni ettiklerini ifade etti.