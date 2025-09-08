AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla dikkat çekici bir eylem düzenledi. Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen "Boş Sıralar" temalı basın açıklamasında, katılımcılar alana ders sıraları yerleştirerek, üzerine saldırılarda yaşamını yitiren Gazzeli çocukların fotoğraflarını ve isimlerini koydu. Bu sembolik eylem, bölgedeki trajediyi gözler önüne sermeyi amaçladı.

İzmir'den insanlık için ses yükseltildi

Etkinlikte konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Türkiye'de okulların açılmasının coşkuyla karşılandığını ancak Gazze'de durumun çok farklı olduğunu belirtti. "Burada boş kalan sıralar var. Yok sayılan hayatlar için buradayız. Çocukların öldürüldüğü hiçbir davanın doğru olmadığını, başarılı olamayacağını hepimiz biliyoruz. Filistin davası, bir insanlık davasıdır." ifadeleriyle Gazze'de yaşanan dramın evrensel bir sorun olduğunu vurguladı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da söz alarak, Gazze'de bir soykırımın yaşandığını ve İsrail'in bir katil devlet olduğunu tüm dünyaya haykırmaya devam edeceklerini söyledi.

Yarım kalan hayaller ve yıkılan okullar

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, İsrail'in bugüne kadar 19 bin çocuğu katlettiğini dile getirerek, Gazze’deki durumun vahametine dikkat çekti. İçelli, Gazze'de okulların ve sıraların boş kaldığını çünkü o sıralarda oturacak çocukların artık hayatta olmadığını belirtti. "Gazze'de binlerce masum çocuk sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü ve kütüphaneler kül oldu." sözleriyle bölgedeki yıkımı ve insanlık dışı manzarayı anlattı. İçelli, bu tür eylemlerin sadece bir protesto değil, aynı zamanda dünya genelinde vicdanların sesini yükseltme ve Filistin halkının haklı davasına destek verme amacı taşıdığını ifade etti. Etkinlik, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları tarafından da destek görerek geniş bir katılımla tamamlandı.