İstanbul’un en önemli ticaret noktalarından biri olan Haydarpaşa Limanı, sabah saatlerinde çıkan yangınla hareketli anlara sahne oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, 07.00 sıralarında limanda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yoğun duman oluşturdu.

Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Yangını fark eden çevredeki görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi yönlendirildi. Liman çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

Gemide bir personel yaralandı

Yangında gemi personelinden bir kişi sırtından yaralandı. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alevler kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü gemide ekipler, herhangi bir yeniden tutuşma ihtimaline karşı tedbirlerini artırdı.

O anlar dronla görüntülendi

Yangının çıktığı gemi, havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde gemiden yükselen dumanlar ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları dikkat çekti. Olayın ardından yangının çıkış sebebine yönelik geniş çaplı inceleme başlatıldı.