Son Mühür- Türkiye’de son yıllarda çocukların suça karışma oranındaki artış, toplumsal gündemin en tartışmalı başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 12 ila 17 yaş aralığındaki çok sayıda çocuk, farklı suç olaylarında adının geçmesiyle endişe yaratırken, sosyal medyada yayılan bir sokak röportajı bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Korku dolu röportaj

‘Sarı Mikrofon’ adlı YouTube kanalı, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan ve “Türkiye’nin en tehlikeli mahallesi” olarak bilinen Kore Mahallesi’nde röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında yaşananlar, izleyenleri dehşete düşürdü. Bir çocuk elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açarken, çevredekilerin olaya kayıtsız kalması dikkat çekti.

“Barzani affetmiyor”

Röportajın bir bölümünde konuşan gençlerden biri, “Barzaniler her yerde, rakipsiz” ifadelerini kullandı. Hemen ardından başka bir çocuk, “Beni çek, beni. Barzani affetmiyor” diyerek pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Çevrede çocuklar ve vatandaşlar bulunmasına rağmen olayın sakinlikle karşılanması tepkilere yol açtı.

Mahalle sakinlerinden çarpıcı itiraf

Yaşanan olay sırasında orada bulunan bir mahalle sakini ise, “Şimdi çocuğa desem ki atma diye, çıkacak bana patlatacak” sözleriyle tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Bu açıklama, mahallede silah kullanımının sıradanlaştığını gözler önüne serdi.

“Herkesin canını alacağım”

Röportajda gençlere mesajının olup olmadığı sorulduğunda, havaya ateş açan çocuk dehşet verici bir yanıt verdi. “Herkesin canını alacağım” sözleriyle tehditler savuran çocuk, sosyal medyada büyük tepki topladı.