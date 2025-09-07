Son Mühür/ Begüm Mol- Kanal 7 ekranlarında yayınlanan “Kan Çiçekleri” dizisinde Dilan karakterine hayat veren genç oyuncu Yağmur Yüksel, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. 23 yaşındaki oyuncu, hem güzelliği hem de başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.

“Dünya aşk günü”

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yüksel, geçtiğimiz aylarda “Dünya Aşk Günü”ne özel yaptığı paylaşımda sevgilisi Oktay Ekinci ile ilişkisini ilk kez duyurmuştu. Bu paylaşım, hayranları arasında büyük ilgi görmüş ve kısa sürede gündeme oturmuştu.

Ayrılık iddiaları ortaya atıldı

Ancak çiftin birlikteliği kısa süre içinde sosyal medyada çıkan ayrılık söylentileriyle gölgelenmişti. Bazı kullanıcılar ikilinin yollarını ayırdığını öne sürerken, bu iddialar magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Romantik kareyle sessizliği bozdu

Yağmur Yüksel, sevgilisi Oktay Ekinci ile birlikte havuz başında çekilen romantik bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak iddialara yanıt verdi. Fotoğraf, çiftin ilişkilerinin doludizgin devam ettiğini gösterirken, Yüksel’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

“Aşkımız Devam Ediyor”

Çiftin bu karesi, “Ayrılık yok, aşkımız devam ediyor” mesajı olarak yorumlandı. Yüksel’in paylaştığı kare, hayranlarının da yoğun ilgisini görerek sosyal medyada gündem oldu.