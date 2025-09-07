Son Mühür- Başsavcılığın yaptığı açıklamada, konser sırasında toplumun ortak edep ve ahlak anlayışına aykırı hareketlerin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlali ve incitilmesi, edep ve ahlak temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştır.”

Erzurum’daki konser iptali

Manifest grubu daha önce de konserleri sırasında hedef alınmıştı. Erzurum Valiliği, grubun kentte planlanan konserini “kıyafet” gerekçesiyle iptal etmişti. Bu iptal kararı, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Türkiye’nin yeni nesil müzik gruplarından Manifest, sahne kıyafetleri ve dans performansları nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Grubun özellikle gençler arasında geniş bir dinleyici kitlesi bulunuyor. Ancak bazı kesimler, sahne şovlarını “ahlaka aykırı” bularak eleştiriler yöneltiyor.

Soruşturma süreci nasıl işleyecek?

Başlatılan soruşturma kapsamında, konser görüntülerinin inceleneceği ve ilgili şüpheliler hakkında ifade alınacağı öğrenildi. Savcılığın, sürecin tamamlanmasının ardından iddianame düzenleyip düzenlemeyeceği ilerleyen günlerde netleşecek.