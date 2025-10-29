Yağmur yağdıran peygamberimiz kimdir sorusu, hem İslam hem de diğer semavi dinlerde sıkça gündeme geliyor. Peygamberlerin hayatında birçok mucize yaşanıyor; bu mucizelerden biri de yağmur yağdırma olayı olarak biliniyor. Özellikle kuraklık dönemlerinde peygamberlerin duasıyla yağmurun yağması, tarihsel olaylar arasında yer alıyor ve dini kaynaklarda önemli bir yere sahip.

Yağmur yağdıran peygamberimiz

Peygamberler tarihinde yağmur yağdırma mucizesiyle öne çıkan birkaç isim yer alıyor. “Yağmur yağdıran peygamber” denildiğinde İslam kaynaklarında özellikle Hz. Nuh öne çıkıyor. Hz. Nuh, kavminin inanmaması üzerine Allah’a dua etti ve Allah, tufan mucizesiyle yağmur yağdırdı. Bazı rivayetlerde Hz. Nuh’un kavmi mucize olarak “bulutsuz gökten yağmur yağdırmasını” istedi, o da dua etti ve yağmur yağdı. Bu yönüyle Hz. Nuh, yağmur yağdıran peygamber olarak tanınıyor.

Ayrıca, Hz. Muhammed’in de “yağmur duası” kabul edilen rivayetleri bulunuyor. Medine’de kıtlık yaşandığında, Cuma hutbesi esnasında Hz. Peygamber dua etti ve o anda gökyüzü açıkken bir anda bulutlar toplanıp yağmur yağdı. Benzer şekilde Hz. Musa’nın da duasının ardından, 40 yıl günah işleyen kişinin tövbesi üzerine yağmur yağması şeklinde anlatılan kıssalar kaynaklarda yer alıyor. Fakat genel İslami literatürde “yağmur yağdıran peygamber” olarak en yaygın şekilde Hz. Nuh biliniyor.

Kısacası, Hz. Nuh yağmur yağdırma mucizesiyle en çok bilinen peygamberdir. Bunun yanında Hz. Muhammed ve Hz. Musa da dualarıyla yağmur yağmasına vesile olan peygamberler arasında anılıyor.

Hz. Nuh'un yağmur mucizesi nasıl gerçekleşti

Hz. Nuh’un yağmur mucizesi, Kur’an’da ve diğer kutsal metinlerde Nuh Tufanı olarak bilinen büyük afette gerçekleşiyor. Hz. Nuh uzun yıllar boyunca kavmini inanmaya davet ediyor; fakat kavmi kendisini reddediyor ve sonunda Allah’ın emriyle bir gemi inşa ediyor. İnananlar ve her canlı türünden bir çift bu gemiye alınıyor. Allah’ın emriyle gökyüzündeki kapılar açılıyor ve yerden sular fışkırıyor. Kırk gün boyunca aralıksız ve şiddetli yağmur yağıyor, eş zamanlı olarak yerden pınarlar kaynıyor ve devasa bir sel oluşuyor. Su düzeyi yükseliyor; dağlar, tepeler ve vadiler tamamen suyla kaplanıyor.

Hz. Nuh ve yanındakiler gemideyken tufan yaklaşık 150 gün sürüyor. Gemidekiler dışında kalan herkes ve bütün canlılar suya kapılıp yok oluyor. Tufan sona erdiğinde, Allah’ın “Ey yer, suyunu yut! Ey gök, yağmurunu tut!” emriyle yağmurlar kesiliyor ve sular çekiliyor. Gemi Cudi Dağı’na oturuyor. Yavaş yavaş yeryüzü tekrar ortaya çıkıyor, Nuh peygamber bir güvercin salıyor ve sonunda bir zeytin dalı ile geri dönen güvercinden, karanın ortaya çıktığını anlıyor. Gemiden inen topluluklar, hayatı yeniden başlatıyor.

Hz. Nuh’un yağmur mucizesi, gökten inen yoğun yağmurlar ile yerden fışkıran suların birleşimiyle meydana gelen, tüm yeryüzünü kaplayan büyük bir tufan olarak tanımlanıyor. Tufanın ardından Allah’ın emriyle yağmurlar kesiliyor ve yeryüzündeki sular yavaşça çekiliyor; gemideki insanlar ve hayvanlar kurtuluyor, insanlık yeni bir başlangıç yapıyor.