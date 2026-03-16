Nörofibromatozis (Neurofibromatosis Type 1 - NF1) adlı nadir genetik hastalığa sahip olan Adam Pearson, Hollywood'da görünüş farklılıklarına sahip bireylerin temsilini savunan en güçlü seslerden biri. Peki Adam Pearson kimdir, hastalığı nedir ve hangi filmlerde oynadı?

Adam Pearson kimdir?

Adam Pearson, 1985 yılında Londra'da dünyaya geldi. Brighton Üniversitesi'nde işletme yönetimi eğitimi alan Pearson, mezuniyetinin ardından BBC gibi önemli kanallarda televizyon yapımcılığı yaptı. Oyunculuk, sunuculuk ve aktivistlik olmak üzere üç farklı alanda kariyerini sürdüren Pearson, İngiltere'de "yüz eşitliği" (face equality) hareketinin en tanınan savunucularından biri.

Adam Pearson'ın hastalığı nedir, yüzüne ne oldu?

Pearson, Nörofibromatozis Tip 1 (NF1) adlı genetik bir rahatsızlığa sahip. Bu hastalık sinir dokusunda iyi huylu tümörlerin büyümesine yol açıyor ve yaklaşık her 2.500 kişiden birini etkiliyor. Pearson'a hastalık beş yaşındayken, başına aldığı bir darbeden sonra oluşan şişliğin iyileşmemesi üzerine yapılan kontrollerde teşhis edildi. Yıllar içinde yüzünde büyüyen tümörler görünümünde belirgin değişimlere neden oldu. İlginç bir şekilde ikiz kardeşi Neil Pearson'da da aynı hastalık mevcut ancak hastalığın etkileri iki kardeşte tamamen farklı biçimde ortaya çıkıyor. Pearson bugüne kadar 30'dan fazla tıbbi müdahale geçirdi.

Adam Pearson'ın filmleri hangileri?

Pearson oyunculuk kariyerine 2013 yılında Scarlett Johansson ile birlikte rol aldığı Under the Skin filmiyle başladı. Bu yapım, görünüş farklılıklarına yönelik önyargıları kırmayı amaçlayan bir proje olarak büyük yankı uyandırdı. 2024 yapımı A Different Man filminde Sebastian Stan ve Renate Reinsve ile birlikte oynadı ve performansıyla pek çok ödüle aday gösterildi. Yakın dönemde ise klasik The Elephant Man eserinin yeni film uyarlamasında Joseph Merrick karakterini canlandıracağı açıklandı. Bu rol, Merrick'i sinemada oynayan ilk engelli oyuncu olması bakımından ayrı bir öneme sahip. Pearson aynı zamanda BBC'de Eugenics: Science's Greatest Scandal adlı bilim belgeselinin sunuculuğunu da üstlendi.

Adam Pearson neden gündemde?

Pearson, 98. Akademi Ödülleri töreninin kırmızı halısına katılarak dünya genelinde gündem oldu. Nörofibromatozis hastalığını görünür kılma mücadelesini en büyük sahneye taşıyan oyuncu, Oscar gecesinde toplumsal güzellik algısına meydan okuyan bir figür olarak milyonlarca kişinin dikkatini çekti.