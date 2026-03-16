Bill Lawrence ve Matt Tarses'in birlikte yarattığı Rooster dizisi, her hafta düzenli olarak yeni bölümleriyle HBO Max'te yayınlanıyor. Oyuncu kadrosu ve sıcak hikâyesiyle kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi kazanan yapımın üçüncü bölümü merakla bekleniyor.

Rooster 3. bölüm ne zaman?

Rooster 1. sezon 3. bölüm, 22 Mart 2026 tarihinde HBO Max platformunda yayına girecek. Dizi her hafta cumartesi günleri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

Rooster 1. sezon kaç bölüm?

Yapımın ilk sezonu toplamda 10 bölümden oluşuyor. Sezon finali olan 10. bölüm 10 Mayıs 2026 tarihinde ekrana gelecek. Bölüm bölüm yayın takvimi şöyle: 1. bölüm 8 Mart, 2. bölüm 15 Mart, 3. bölüm 22 Mart, 4. bölüm 29 Mart, 5. bölüm 5 Nisan, 6. bölüm 12 Nisan, 7. bölüm 19 Nisan, 8. bölüm 26 Nisan, 9. bölüm 3 Mayıs ve 10. bölüm 10 Mayıs olarak planlandı.

Rooster dizisinin konusu ne?

Rooster, bir üniversite kampüsünde geçen sıcak ve mizahi bir hikâyeyi konu alıyor. Steve Carell'ın canlandırdığı yazar Greg Russo, kızının çalıştığı üniversitede "konuk yazar" olarak göreve başlıyor. Baba-kız ilişkisi, akademik dünya ve kişisel sorunlar dizinin temel eksenini oluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosu

Dizide Steve Carell Greg Russo, Danielle Deadwyler Dylan Shepard, Phil Dunster Archie, Charly Clive Katie Russo, Lauren Tsai Sunny ve John C. McGinley Walter Mann rollerinde yer alıyor.

Rooster nasıl izlenir?

Rooster dizisini izleyebilmek için HBO Max (Max) platformuna abone olmak gerekiyor. Uygulamayı indirdikten veya web sitesine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Rooster" yazarak dizinin sayfasına ulaşabilir ve bölümleri sırasıyla izlemeye başlayabilirsiniz. Türkiye'den erişim için VPN kullanımı gerekebilir.