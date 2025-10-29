Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde 7 katlı bir bina çöktü. Olayın yaşandığı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde enkaz altında vatandaşlar kaldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Belediye, AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Binanın çöktüğü saatlerde içeride yaşayan bir ailenin bulunduğu netleşti. Ekipler enkazda dinleme cihazlarıyla ses tespiti yaptı. Bölgede metro inşaatı nedeniyle binalarda düzenli kontroller olduğu belirtiliyor. Binanın altında bir eczanenin yer aldığı ve o saatlerde kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Enkaz Altındaki Kişilerin İsimleri

Yapılan açıklamalara göre enkaz altında kalanların Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çocukları Nisa Bilir, Dilara Bilir ile Muhammed Emir Bilir olduğu öğrenildi. Toplamda 5 kişilik bir aileden bahsediliyor. Binanın diğer dairelerinde yaşayanlar olay sırasında evde değildi, mal sahibinin ise memleketinde olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma ekipleri, aileden canlı ses aldıklarını belirtti ve çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Olay Yerinde Arama Kurtarma Çalışmaları

Bakan Yerlikaya ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş bölgeye dair açıklamalar yaptı. Kocaeli Valisi, ekiplere çevre illerden takviye gönderildiğini, 147 personelin görev aldığını aktardı. Kurtarma için AFAD’ın yanı sıra belediye ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler bulunuyor. Enkazda arama için 2 köpek, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve toplam 52 araç kullanılıyor. Sismik ve akustik dinleme cihazlarıyla alandan gelecek sesler tespit edilmeye çalışılıyor.

Binanın Özellikleri ve Teknik Detaylar

Yan binada yaşayan vatandaşlar, çöken binanın çift daireli ve dubleks olarak kullanıldığını belirtti. Binanın altından metro inşaatı geçtiği için belirli aralıklarla binalarda eğilme ve yatma kontrolleri yapılıyor. Dünkü depremde binanın dış cephesinde hasar oluştuğu iddia edildi. Belediye Başkanı, binanın 1999 depremi sonrası yapıldığını tahmin ediyor.

Bu gelişmeler çerçevesinde, enkaz altında canlı olduğuna dair umut sürüyor ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çökmenin kesin nedeni ise teknik incelemeler sonucu netlik kazanacak.