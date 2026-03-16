Hastanede tedavi altına alınan Orhan Gencebay'ın yanında eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınları beklemeye devam ediyor. Sanatçının sevenlerini endişelendiren bu gelişme, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. 81 yaşındaki "Orhan Baba"nın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgilerin yakında paylaşılması bekleniyor.

Orhan Gencebay kimdir?

Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944'te Samsun'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda bağlamaya olan ilgisiyle müziğe adım atan Gencebay, İstanbul'a taşındıktan sonra profesyonel müzik hayatına başladı. 1960'ların sonlarında Türk halk müziği ile arabesk tarzını harmanlayarak kendine özgü bir tarz yarattı ve Türk müziğinde yepyeni bir çığır açtı.

"Batsın Bu Dünya" ile zirveye çıktı

1971 yılında yayımlanan "Batsın Bu Dünya" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Gencebay, ardından gelen "Dertler Benim Olsun", "Hatasız Kul Olmaz", "Bir Teselli Ver" ve "Yarabbim" gibi eserlerle Türk müzik tarihinin en önemli isimleri arasına girdi. Hayranları tarafından "Orhan Baba" lakabıyla anılan sanatçı, kariyeri boyunca yüzlerce şarkıya imza attı.

Sinema kariyeri ve ödülleri

Müzik kariyerinin yanı sıra sinemada da iz bırakan Gencebay, 1970'li ve 1980'li yıllarda onlarca filmde başrol üstlendi. Arabesk sinemanın altın çağında büyük gişe başarıları yakalayan sanatçı, şarkılarıyla bütünleşen film karakterleriyle de hafızalara kazındı. Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen Gencebay, Türkiye'nin en çok plak satan müzisyenlerinden biri olma özelliğini hâlâ koruyor.

Gencebay'ın sağlık durumu nasıl?

Eşi Sevim Emre ile uzun yıllardır evli olan sanatçının müziğe olan tutkusu ileri yaşına rağmen azalmadı. Daha önce de çeşitli sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Gencebay, her seferinde tedavisini tamamlayarak sevenlerini rahatlatmıştı. Bu kez koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı yatışı yapılan sanatçı için sevenlerinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisi sürerken, tedavi süreci ve taburcu tarihi hakkında yeni gelişmelerin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.