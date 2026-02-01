İzmir’in Torbalı ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar, kuraklık nedeniyle zor günler geçiren üreticilere rahat bir nefes aldırdı. Özellikle kışlık sebzeler ile yeni ekimi yapılan tahıllar, yağmurla birlikte yeniden canlandı.

Ege’nin sebze ambarı Torbalı’da umut yeniden yeşerdi

İzmir’in sebze üretiminde öne çıkan ilçelerinden Torbalı, kışlık sebzelerde Ege Bölgesi için kritik bir rol üstleniyor. Karnabahar, pırasa, lahana ve brokoli gibi ürünlerin büyük bölümünün ilçede yetiştirildiği belirtilirken, Torbalı’nın Ege Bölgesi’nin kışlık sebze ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşıladığı ifade ediliyor.

“Yağışlar kışlık sebzeler için can suyu oldu”

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, kış mevsiminin kurak başladığını hatırlatarak, kasım ve aralık aylarında yaşanan yağış eksikliğinin üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. Olgun, tarlada henüz hasat edilmemiş kışlık sebzeler için son yağışların büyük önem taşıdığını belirtti.

Buğday ve arpa yağmurla toprakla buluştu

Yağışların yalnızca sebze üreticileri için değil, tahıl üretimi yapan çiftçiler için de sevindirici olduğunu vurgulayan Olgun, kısa süre önce ekimi yapılan buğday ve arpanın yağmurla birlikte gelişme şansı yakaladığını ifade etti. Yetersiz yağış nedeniyle endişe yaşanan tahıllarda, son yağmurların olumlu etki yaratması bekleniyor.

Yer altı suları için umut verici gelişme

Olgun, yağışların yer altı su kaynaklarına da katkı sağladığını dile getirerek, bölgede daha önce 100–150 metrelerden çıkarılan yer altı sularının kuraklık nedeniyle 250–300 metre derinliklere kadar indiğini söyledi. Yağmurların bu kaynakları yeniden beslemesinin beklendiğini kaydetti.

Kuruyan çaylar yeniden suya kavuştu

Son yağışlarla birlikte uzun süredir kurak olan Fetrek ve Çevlik çaylarının da yeniden suyla dolmaya başladığını belirten Olgun, bu gelişmenin hem tarım hem de bölgenin ekolojik dengesi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Üretici yeni sezona daha umutlu bakıyor

Torbalı’da etkili olan yağışlar, kuraklık endişesinin gölgesinde geçen kış sezonunda üreticilere moral olurken, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından da umutları artırdı.