Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Kadifekale Hava Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.

Şehit aileleri anma programında yerini aldı

Kadifekale Hava Şehitliği’nde düzenlenen anma programına şehit aileleri ile başta İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent protokolünden çok sayıda isim katılırken, programda , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümüne ilişkin mesajı da okundu.

Süleyman Elban: Bizlere düşen en büyük görev şehitlerimizin emaneti olan mukaddes vatanı korumaktır

Bugün özgürce yaşadığımız toprakların şehitlerin fedakarlığıyla vatan olduğunu vurgulayan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Çanakkale'de verilen büyük mücadele bir milletin geleceği için verdiği eşsiz bir varoluş mücadelesidir. Bu destands şehitlerimiz canlarını feda ederek, milletimizin kaderini değiştirmişlerdir. Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız topraklar şehitlerimizin fedakarlıklarıyla vatan olmuştur. Bizlere düşen en büyük görev şehitlerimizin emaneti olan mukaddes vatanı korumaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Doğru: Birlik beraberlik içerisinde olursak ne zalim kalır, ne zulüm

Anma programında günün anlam ve önemine değinen bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Doğru, "Bizlere demokratik ve laik bir ülkeyi miras bırakan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dün olduğu gibi bugün de canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün hayallerini, umutlarını kalplerine gömerek tüm savaşlarda toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle anmak için bir aradayız.

Vatanımızın geleceği için verilen her şehit nesiller boyu gurur kaynağımızdır. Bugün ayrıca vatan topraklarının can pahasına koruduğu Çanakkale Zaferi'nin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük donanmasına sahip ülkelerle mücadele ettik. Amaçları İstanbul'u düşürmekti, gelenler karşılarında öyle bir iman gördüler ki çelik ve barut bu savaşta yenik düştü. Çanakkale'de büyük zaferi kazanma nedeni herkesin vatan için tek yürek olmaktı. Çanakkale'deki gibi birlik beraberlik içerisinde olursak ne zalim kalır, ne zulüm." diye konuştu.