İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yürüttüğü çalışmalarda kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışını engellemeye yönelik operasyon düzenledi. Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde 10-13 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenen iki araçta aramalar gerçekleştirildi.

Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Aramalarda toplamda 44 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara, 248 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 475 adet gümrük kaçağı puro ve 115 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 12 fişek ve 12 av tüfeği kartuşu da güvenlik güçleri tarafından ele alındı.

1 şüpheli tutuklandı

Operasyon sırasında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.