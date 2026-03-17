2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve henüz kesinleşmemiş resmi açıklamalar doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerin bayramda ücretsiz olması bekleniyor. Ancak Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen güzergahlar bu uygulamanın dışında kalıyor.

Ankara-Niğde otoyolu bayramda ücretli mi?

Ankara-Niğde Otoyolu, ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle işletiliyor. Bu nedenle önceki bayramlarda olduğu gibi 2026 Ramazan Bayramı'nda da bu güzergahtan geçişlerin ücretli olmaya devam etmesi bekleniyor. Bayram süresince yalnızca KGM kontrolündeki devlet otoyolları ücretsiz kapsamına giriyor.

Bayramda ücretsiz olan otoyol ve köprüler hangileri?

Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kesinleşecek listeye göre genellikle şu güzergahlar ücretsiz oluyor: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Çukurova Otoyolları ve Avrupa Otoyolu. Bu yollar 20 Mart Cuma saat 00.00'dan 22 Mart Pazar saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak şekilde planlanıyor.

Ücretli kalmaya devam edecek YİD projeleri

Ankara-Niğde Otoyolu dışında Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu gibi YİD modeli güzergahlar da bayramda ücretli hizmet vermeye devam ediyor. Bu yolları kullanacak sürücülerin HGS bakiyelerini kontrol etmeleri ve yola çıkmadan önce ALO 159 hattından güncel bilgi almaları tavsiye ediliyor.

Bayram yolculuğunda dikkat edilmesi gerekenler

330 kilometreyi aşan Ankara-Niğde Otoyolu, Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan kesintisiz otoyol ağının önemli bir parçası. Bayram döneminde yoğunluğun arttığı bu güzergahta sürücülerin mola noktalarını önceden belirlemesi ve hız sınırlarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Otoyolda ihlalli geçiş yapan araçlar cezai işlemle karşılaşabileceğinden, yola çıkmadan önce HGS veya OGS bakiyesinin yeterli olduğundan emin olunmalı. Geçiş ücretleri ve güncel yol durumu bilgisi için Ankara Niğde Otoyolu'nun resmi internet sitesi ya da e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor.