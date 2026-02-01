Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmir genelinde günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlara karşı kent genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Gelen ihbarlara anında müdahale eden ekipler, yurttaşların güvenliğinin yanı sıra hayvanların yaşamını korumak için de sahada özveriyle görev yapıyor.

Torbalı’da su baskını: Hayvanlar güvenli alana alındı

Yağışlardan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Torbalı’da, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri önemli bir kurtarma çalışmasına imza attı. Göllüce Mahallesi 729 Sokak’ta su basan bir ahırda mahsur kalan koyun ve tavuklar, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla güvenli alana tahliye edildi.

İtfaiyecilerin duyarlılığı yürekleri ısıttı

Kurtarma çalışmasının ardından hayvanların yem ve su ihtiyaçları da ekipler tarafından karşılandı. Bir itfaiye erinin koyunları elleriyle beslemesi, sahadaki özveriyi gözler önüne sererken, yaşanan görüntüler bölge sakinlerinin de takdirini topladı. Aynı zamanda ahır çevresinde biriken suların tahliyesi için su çekme çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Yaralı güvercin emin ellere teslim edildi

Zorlu hava koşullarında yalnızca büyük ölçekli müdahaleler değil, tek bir can için gösterilen hassasiyet de dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir yaban güvercini, tedavi edilmek üzere ilgili birimlere ulaştırıldı.

Veteriner hekimler hızla müdahale etti

Yaralı güvercin, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği’ne getirilerek veteriner hekimler tarafından muayene edildi. Yapılan kontrollerde güvercinin sağ kanadında açık yara ve göz çevresinde travmatik bulgular tespit edildi. Kırık olmadığı belirlenen güvercinin yaraları temizlenerek tedavisi gerçekleştirildi.

Tedavinin ardından doğaya dönecek

Tedavi süreci tamamlanan güvercinin, sağlığına kavuşmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü’ne teslim edilerek doğal yaşamına geri döndürülmesi planlanıyor.

“Her canlı için aynı hassasiyet”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yağışlı günlerde ortaya koyduğu bu çalışmalar, kentte yalnızca altyapı ve güvenliğe değil, yaşamın bütününe sahip çıkan bir anlayışın sahadaki yansıması olarak değerlendiriliyor.